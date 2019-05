I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Malawi: Commissione elettorale, proclamazione risultati presidenziali rinviata a data da destinarsi - La proclamazione dei risultati finali delle elezioni presidenziali in Malawi saranno posticipati a data da destinarsi. Lo ha reso noto la Commissione elettorale (Mec) dopo che l'Alta corte ha ordinato una revisione degli scrutini dopo le accuse di brogli da parte dell’opposizione. In una nota diffusa sabato scorso, l'Alta Corte del Malawi ha ordinato alla Mec di non rilasciare i risultati fino a quando non sarà esaminata la revisione giudiziaria dei ricorsi presentati in 10 distretti del paese. “La proclamazione dei risultati è sospesa fino a quando non saranno esaminati i ricorsi che abbiamo ricevuto”, ha detto la presidente della Commissione elettorale, Jane Ansah, che ha confermato di aver ricevuto 147 casi di irregolarità. La legge elettorale del Malawi prevede che i reclami debbano essere esaminati entro gli otto giorni massimi previsti fra le elezioni e l'annuncio dei risultati. Nel frattempo i sostenitori dell’opposizione sono scesi in strada nella capitale Lilongwe, roccaforte dell'opposizione, dove la polizia ha dispiegato camion blindati e ha disperso i dimostranti. In base agli ultimi risultati diffusi venerdì scorso, con il 76 per cento dei voti scrutinati il presidente uscente Peter Mutharika figurava in testa con il 40,5 per cento dei voti, contro il 35,4 per cento di Chakwera ed il 19,3 per cento dell’attuale vicepresidente Saulos Chilima. (segue) (Res)