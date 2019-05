I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: arrestato ex direttore del carcere di Ogaden, consegnato alle autorità etiopi - Le autorità della Somalia hanno arrestato Hassan Ismail Ibrahim, ex direttore del famigerato carcere di Ogaden, nella Regione dei somali, nell’est dell’Etiopia. Secondo quanto riportano i media somali, Ibrahim, conosciuto con lo pseudonimo di Hassan Dhere, è stato catturato nella città di Galdogob, nella Somalia centrale, e consegnato alle autorità etiopi a Giggiga, capitale della Regione dei somali. Hassan era in fuga dall'agosto 2018 quando le forze federali etiopi furono schierate dal primo ministro Abiy Ahmed per deporre il governatore della Regione dei somali, Abdi Illey, poi costretto alle dimissioni in seguito alle violenze intercomunitarie che avevano provocato la morte di decine di persone. Il carcere di Ogaden è una struttura famigerata per via delle ripetute violazioni denunciate dalle organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights Watch, secondo cui nella struttura migliaia di detenuti sono stati torturati e maltrattati. In seguito alle denunce, lo scorso anno il governo etiope ha chiuso la struttura con la promessa di trasformarlo in un museo. (segue) (Res)