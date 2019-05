I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Congo-Kinshasa: si ribalta imbarcazione nel lago Mai Ndombe, almeno 30 morti - Almeno 30 persone sono morte e molte altre risultano disperse in seguito al ribaltamento di un’imbarcazione nelle acque del lago Mai Ndombe, nell'ovest della Repubblica democratica del Congo (Rdc). È quanto reso noto dal sindaco della città di Inongo, Simon Mbo Wemba, secondo cui c'erano più di 350 persone a bordo della nave, che è affondata sabato scorso a cause delle avverse condizioni metereologiche. Secondo quanto riferito dalle autorità citate dai media locali, molti delle persone a bordo erano insegnanti. La regione dei Grandi laghi è spesso teatro di incidenti di questo genere, principalmente causati da trasporti insufficienti e dal sovraffollamento. Soltanto la scorsa settimana 17 persone sono morte nel lago Alberto, al confine fra Uganda e Rdc, in seguito al rovesciamento di un’imbarcazione con a bordo una squadra di calcio e i suoi tifosi. Il mese scorso quasi 140 persone sono morte nel lago Kivu, nella Rdc, mentre lo scorso anno 228 persone sono annegate nel lago Vittoria, in Tanzania. (segue) (Res)