Turchia: Banca centrale aumenta requisiti per depositi in valuta estera

- La Banca centrale della Turchia ha annunciato l’aumento di 200 punti base dei requisiti per i depositi in valuta estera. Lo si legge in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”, secondo cui il risultato sarà il ritiro dal mercato di 4,2 miliardi di dollari di liquidità in valuta straniera. Si tratta di una decisione in controtendenza rispetto al recente passato. La Banca centrale, infatti, aveva abbassato i requisiti due volte nel 2019, in particolare a febbraio e a maggio. Ora l’obiettivo annunciato dall’istituto è quello di “sostenere la stabilità finanziaria”. (Tua)