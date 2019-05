Yemen: Unicef, 7 bambini uccisi venerdì in attacco a Taiz

- Sette bambini tra i quattro e i 14 anni hanno perso la vita venerdì scorso in un attacco sul distretto di Mawiyah, nella citta di Taiz, nello Yemen meridionale. Lo riferisce in un comunicato il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), secondo cui il raid porta a 27 il numero di bambini uccisi e feriti nella recente escalation di violenze vicino Sana’a e Taiz negli 11 giorni passati. “Questi sono solo i numeri che le Nazioni Unite hanno potuto confermare, quelli reali potrebbero essere anche più alti. Nessun posto è sicuro per i bambini in Yemen. Il conflitto li sta perseguitando nelle loro case, scuole e parchi giochi”, avverte l’Unicef. L’agenzia Onu fa quindi appello “a tutte le parti in conflitto in Yemen e a coloro che esercitano influenza sulle stesse” perché vengano protetti i bambini e tenuti lontani dai pericoli. “Gli attacchi sulle infrastrutture civili devono terminare e gli appelli per la pace in Yemen devono essere ascoltati", conclude il comunicato. (Com)