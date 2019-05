Romania: presidente Iohannis su esito voto, creata "solida alternativa" al governo

- I cittadino romeni hanno votato a favore dell'Europa, per un paese in cui ladri e criminali stanno in prigione. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione stampa dopo l'annuncio dei risultati parziali delle elezioni europee di ieri in Romania. "Più di 6 milioni di romeni hanno detto di Sì al referendum che ho convocato per il futuro della Romania e hanno dato una dura lezione al populismo, alla demagogia e al discorso anti-europeo e alle azioni contro la giustizia promosse nella campagna elettorale non solo dal Partito socialdemocratico ma anche da altri. Ieri ha vinto la Romania europea, dove i ladri e i trasgressori sono in prigione e non alla guida dello Stato. La mobilitazione dei romeni sia nel paese che all'estero è stata impressionante. Questo voto dimostra che la democrazia è maturata, che capiscono quale arma potente sia il voto", ha detto Iohannis, il quale ha anche elogiato il fatto che tra coloro che hanno votato al referendum sulla giustizia, organizzato contestualmente al voto europeo, ci sono anche elettori del Psd. (segue) (Rob)