Romania: presidente Iohannis su esito voto, creata "solida alternativa" al governo (3)

- Iohannis ha quindi osservato i risultati dei vari partiti, facendo notare il "risultato storico" del Partito nazionale liberale (Pnl): "mi congratulo con loro per questo". "Queste elezioni sono stati vinte dal Pnl che sta per diventare il partito politico più importante in Romania. È notevole il risultato ottenuto dall'alleanza tra Unione salva Romania (Usr) e Plus (Alleanza 2020), che dimostra che un'alternativa seria e credibile all'attuale maggioranza in fallimento può essere costruita in Romania. Era chiaro che i rumeni credono in questo e vogliono un'alternativa del genere. Se mettiamo insieme i voti, ci rendiamo conto che il Pnl con Usr-Plus possono gettare le basi una collaborazione alternativa al Psd. E il Psd ha ricevuto la più dura sanzione per il modo disastroso con il quale governa. Il Psd aveva ragione a temere il voto dei romeni, ma non ha potuto, fortunatamente, impedirlo, nonostante il boicottaggio", ha concluso il capo dello Stato. (Rob)