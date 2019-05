Serbia-Ungheria: presidente serbo Vucic si congratula con Orban per risultati europee

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha fatto le proprie congratulazioni al premier ungherese Viktor Orban per il risultato ottenuto in occasione del voto per il rinnovo del parlamento europeo. Secondo una nota emessa dalla presidenza serba della Repubblica, Vucic ha rivolto ad Orban le proprie congratulazioni attraverso una conversazione telefonica. Il premier ungherese ha dichiarato che dopo questa "vittoria record" si dedicherà alle questioni che riguardano da vicino l'Ungheria e la popolazione ungherese, ma anche all'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali con la Serbia. Orban ha infine ribadito il sostegno dell'Ungheria al percorso europeo della Serbia. Il partito Fidesz di Viktor Orban ha ottenuto il 52 per cento dei voti alle elezioni europee che si sono tenute ieri nel paese. (Seb)