Governo: Meloni, se cade nessuno spazio per governi tecnici

- "Qualora il governo dovesse non avere più le condizioni per andare avanti non ci sarebbe spazio per governi tecnici, perché c'è un altra maggioranza possibile che uscirebbe dalle elezioni". Lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa al Residence Ripetta di Roma.(Rin)