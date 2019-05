Iraq: Consiglio sicurezza Onu estende fino al 31 maggio 2020 missione Unami

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso fino al 31 maggio 2020 il mandato della Missione di assistenza dell’Onu per l’Iraq (Unami). Lo riferisce una nota della Missione Onu. Il Consiglio, adottando all'unanimità la risoluzione 2470 (2019) ai sensi del capitolo 6 della Carta delle Nazioni Unite, ha riaffermato l'indipendenza, la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale dell'Iraq, sottolineando l'importanza della stabilità, della prosperità e della sicurezza per il popolo iracheno, per la regione e per la comunità internazionale. Secondo quanto riferisce la nota dell’Unami, il Consiglio di sicurezza ha inoltre confermato “il suo costante sostegno all'Iraq nell'affrontare le sfide nel proseguimento degli sforzi del paese verso la stabilizzazione post-conflitto”. Il Consiglio di sicurezza Onu ha anche invitato la comunità internazionale a restare impegnata nel sostegno all’Iraq per quanto riguarda gli aiuti umanitari, la stabilizzazione delle istituzioni, la ricostruzione delle infrastrutture e in generale per lo sviluppo del paese. (segue) (Irb)