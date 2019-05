Iraq: Consiglio sicurezza Onu estende fino al 31 maggio 2020 missione Unami (2)

- Il Consiglio ha inoltre deciso che il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Iraq e l'Unami continueranno a sostenere il governo e le persone del paese nel promuovere un dialogo politico inclusivo e la riconciliazione a livello nazionale e comunitario, promuovendo la responsabilità, i diritti umani, la riforma giudiziaria, lo stato di diritto e l'emancipazione delle donne. Inoltre l’inviato speciale e l’Unami avranno il compito di agevolare il dialogo e la cooperazione regionali, anche in materia di sicurezza delle frontiere, energia, ambiente, risorse idriche e rifugiati. Nella risoluzione, il Consiglio di sicurezza Onu è stato ulteriormente incaricato di promuovere, sostenere e facilitare, in collaborazione con il governo iracheno, il coordinamento e la fornitura di assistenza umanitaria e il ritorno sicuro, ordinato e volontario di rifugiati e sfollati anche attraverso gli sforzi della squadra delle Nazioni Unite. La Missione è stata inoltre chiamata a promuovere, sostenere e facilitare il lavoro dell’Iraq e della comunità internazionale per quanto concerne le riforme economiche, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile del paese. (Irb)