India: continuano gli scontri politici in Bengala Occidentale, un morto e 35 feriti (2)

- La leader del Tmc e dell’esecutivo statale, Mamata Banerjee, nota semplicemente come Mamata, ha ipotizzato di dimettersi, ipotesi che gli avversari hanno liquidato come un diversivo: il dirigente del Bjp Mukul Roy ha sottolineato che “il Trinamool Congress è Banerjee” e che “gli altri non contano”. Mamata guida il governo di Calcutta dal 2011, dopo la lunga stagione, durata 34 anni (1977-2011), del Fronte di sinistra guidato dal Partito comunista marxista (Cpim); il suo partito, però, ha perso terreno nelle ultime elezioni, passando da 34 a 22 rappresentanti alla Camera del popolo rispetto al 2014; il Bjp, invece, è passato da due a 18 seggi. (segue) (Inn)