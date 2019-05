Romania: elezioni europee, Alleanza 2020 grande vincitore del voto

- Le elezioni europee di ieri in Romania hanno registrato un'affluenza alle urne molto elevata, anche per il referendum anti-corruzione organizzato in concomitanza con il voto per il rinnovo del Parlamento Ue. L'Ufficio elettorale centrale ha annunciato che entro le 20.00 di ieri sera aveva votato il 46 per cento degli elettori per le elezioni euro-parlamentari e il 40 per cento per il referendum sulla giustizia indetto dal presidente Klaus Iohannis. I risultati, sebbene ancora parziali, mostrano in Romania una tendenza al cambiamento a discapito del più grande partito di governo, il Partito social democratico (Psd) che nel 2014, alle elezioni europarlamentari aveva ottenuto un risultato del 37,6 per cento mentre ora scende al 23,38 per cento. Una delle più grandi sorprese del voto di ieri è l'Alleanza 2020, formata dell'Unione salvate Romania (Usr) e il Partito Plus, dell'ex premier Dacian Ciolos, che ha ottenuto il 21,40 per cento dei voti; una nuova formazione politica che, secondo la stampa locale, è riuscita a ridare ai giovani la speranza di una vita migliore. (segue) (Rob)