Iraq: Ninive, cinque morti in esplosioni ordigni nel mercato di Awenat

- Proseguono gli attacchi con l’ausilio di ordigni improvvisati nel nord dell’Iraq. Dopo gli attentati avvenuti il 24 maggio nel distretto di Sharqat, nella provincia di Salah al Din, costati almeno 7 morti, ieri cinque persone sono rimaste uccise e altre otto ferite nell’esplosione di un ordigno in un mercato nella cittadina di Awenat, situata nel sottodistretto di Rabia nella parte occidentale della provincia di Ninive vicino al confine con la Siria. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione. Citato dall’emittente curda “Kurdistan 24”, Hassan Khalo, rappresentante del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) per il distretto di Rabia ha dichiarato che l'esplosione giunge in un momento in cui l'autoproclamato Stato islamico ha aumentato la sua attività nei sottodistretti di Zummar e Rabia. "Proprio lo scorso 25 maggio, il gruppo terroristico ha ucciso un giovane della zona in un attacco", ha dichiarato Khalo. (segue) (Irb)