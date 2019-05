Cooperazione: segretario generale Farnesina, non c’è sviluppo senza pace e stabilità

- Lo sviluppo sostenibile non può esistere senza pace e stabilità. Lo ha dichiarato il segretario generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, durante una conferenza internazionale organizzata questa mattina alla Farnesina per discutere i progressi raggiunti nel quadro dell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg 16). “Il rafforzamento delle istituzioni e dello stato di diritto è una questione a cui le autorità italiane danno grande importanza: il mondo in cui viviamo è caratterizzato sempre di più da conflitti, violenza e discriminazione, e tutto questo costituisce un ostacolo importante allo sviluppo e alla democratizzazione dei singoli paesi”, ha esordito Belloni, sottolineando l’importanza di promuovere una maggiore integrazione “per dare un responso a questi problemi che sia globale”. (segue) (Ems)