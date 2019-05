Cooperazione: segretario generale Farnesina, non c’è sviluppo senza pace e stabilità (2)

- Il segretario generale della Farnesina ha anche messo in guardia i presenti contro l’instabilità politica derivata dall’ascesa di tendenze e sentimenti autoritari e sovranisti, aggiungendo che “lo stato di diritto è un elemento essenziale per lo sviluppo di qualsiasi paese”. “Dobbiamo costruire una società più inclusiva, che coinvolga maggiormente le minoranze sociali e metta le autorità competenti in condizione di garantire pace, sicurezza, stabilità e uguaglianza”, ha aggiunto Belloni, sottolineando come la conferenza di oggi sia “un’opportunità per rafforzare le persone e sostenere una maggiore integrazione e uguaglianza” e ribadendo la necessità di coordinare l’approccio dei singoli paesi a problemi di questo tipo. (Ems)