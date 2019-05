India: Modi potrebbe scegliere le Maldive per la sua prima visita all’estero

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, che presterà giuramento per il suo secondo mandato il 30 maggio, potrebbe scegliere le Maldive come destinazione del suo primo viaggio ufficiale della nuova legislatura. Lo riferisce la stampa indiana, sulla base di fonti governative indiane e maldiviane. Modi si è recato a Male a novembre, come ospite d’onore alla cerimonia di insediamento del presidente maldiviano Ibrahim Solih; fino ad allora lo Stato insulare era stato l’unico tra i paesi del vicinato (Pakistan escluso) che non aveva ancora visitato, a causa di una crisi nelle relazioni bilaterali coincisa con la precedente presidenza maldiviana, filocinese, di Abdulla Yameen. (segue) (Inn)