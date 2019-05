India: Modi potrebbe scegliere le Maldive per la sua prima visita all’estero (2)

- Nel 2014 Modi scelse il Bhutan per il suo primo viaggio, sia per ribadire l’amicizia col paese himalayano, sia per lanciare la sua politica estera all’insegna del motto “Prima i vicini”. La scelta delle Maldive manderebbe un chiaro segnale sulla priorità assegnata alla strategica per la regione Indo-Pacifico. Tuttavia, non è esclusa neanche un’altra opzione: lo Sri Lanka. In tal caso la visita sarebbe un gesto di solidarietà per un paese gravemente colpito dal terrorismo, dove gli attentati di Pasqua hanno provocato più di 250 vittime, e un’occasione per riaffermare la necessità della cooperazione internazionale contro i terroristi. (Inn)