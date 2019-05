Usa-Iran: Trump, Washington non vuole “cambio di regime” (5)

- Zarif ha definito gli Stati Uniti “prepotenti”, per le pressioni che hanno esercitato sui loro alleati e sul resto della comunità internazionale al fine di forzare l’adesione al regime sanzionatorio contro l’Iran. “E’ la prima volta nella storia che un prepotente minaccia chiunque altro, paesi importanti, di punizioni per aver osservato un accordo che non gli piace”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano. “Fingiamo che questo prepotente se ne stia in mezzo a un incrocio, e che dica a chiunque: ‘se non passi col semaforo rosso, ti picchio’. E’ esattamente ciò che gli Stati Uniti stanno dicendo ai loro alleati”, ha dichiarato Zarif. “Questo è puro e semplice terrorismo economico”. Le dure dichiarazioni del ministro iraniano seguono di appena una settimana la decisione di Tehran di sospendere parte degli impegni assunti nell’ambito dell’accordo sul nucleare del 2015. Il presidente iraniano, Hassan Rouhani, ha avvertito che in assenza di una rinegoziazione dei termini da parte degli altri paesi firmatari dell’accordo, l’Iran riprenderà l’arricchimento dell’uranio a livelli elevati entro 60 giorni. (Git)