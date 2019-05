Palermo: insegnante sospesa rientra a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La professoressa Rosa Maria Dell’Aria - docente dell’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo – sospesa per due settimane con l’accusa non aver vigilato su una ricerca condotta dai suoi alunni in cui le leggi razziali venivano accostate al decreto sicurezza del ministro Salvini, è rientrata oggi in servizio. Gli alunni le hanno fatto dono una rosa per ciascun giorno di sospensione. “Oggi è una bellissima giornata, sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni ha dichiarato l’insegnante -. Continuerò a insegnare ai ragazzi a crescere, riflettere, non essere indifferenti, a prendersi cura dell’altro e ad essere consapevoli”. (Ren)