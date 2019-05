Autonomia: Fontana, rinviata per troppo tempo ora non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto "la Lega ha preso il 50 per cento, è un segnale che l'autonomia non è più rinviabile". Lo ha detto il ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, commentando il risultato elettorale nella sede milanese della Lega in via Bellerio. "L'autonomia è stata rinviata per troppo tempo, mi sembra che ci sono stati troppi intoppi negli ultimi mesi, il ministro Stefani è molto in gamba e ha fatto quel che doveva fare". (Rem)