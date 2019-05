Sudan-Arabia Saudita: opposizione incontra ambasciatore saudita, Riad sostenga “aspirazioni del popolo sudanese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei professionisti sudanesi (Spa), promotrice delle proteste che il mese scorso hanno portato alla destituzione all’arresto del presidente Omar al Bashir, ha invitato l'Arabia Saudita a sostenere “le aspirazioni del popolo sudanese” per stabilire un governo civile durante il periodo di transizione. La richiesta, si legge in un comunicato dell’Spa ripreso dal quotidiano “Sudan Tribune”, è stata avanzata nel corso dell’incontro fra una delegazione dell’opposizione e l'ambasciatore saudita a Khartum. L’incontro è avvenuto in concomitanza con la visita nei paesi del Golfo dei vertici del Consiglio militare di transizione (Tmc), che ha alimentato le preoccupazioni dell’Spa circa un presunto asse fra le potenze del Golfo e la giunta militare sudanese, a scapito della stessa opposizione, riunita sotto il cartello delle Forze per la libertà e il cambiamento (Fcf). Ieri il presidente del Consiglio militare, Abdel Fattah al Burhan, è stato ricevuto ad Abu Dhabi dal principe ereditario di Abu Dhabi e vice supremo comandante delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, il quale ha ribadito che gli Emirati “sosterranno il Sudan mentre attraversa le circostanze attuali e le trasformazioni per raggiungere una transizione politica pacifica”. Zayed ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti “stanno con il Sudan nei suoi sforzi per preservare la sicurezza e la stabilità, soddisfare le aspirazioni del popolo sudanese per lo sviluppo e il progresso e realizzare una transizione politica pacifica sotto la riconciliazione nazionale e l'unità”. Lo sceicco Mohamed ha detto di essere fiducioso dell'abilità del popolo sudanese e delle sue istituzioni nazionali per superare questa fase e avanzare verso il futuro con uno spirito nazionale unito. (segue) (Res)