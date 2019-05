Sudan-Arabia Saudita: opposizione incontra ambasciatore saudita, Riad sostenga “aspirazioni del popolo sudanese” (2)

- In precedenza, la scorsa settimana, il numero due del Tmc, Mohamed Hamdan Dagalo (meglio noto come Hemedti) ha effettuato una visita a Gedda, in Arabia Saudita, per incontrare l’erede al trono e ministro della Difesa saudita, il principe Mohammed Bin Salman. Al suo arrivo all’aeroporto di Gedda, come riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, Hemedti è stato accolto dal principe Khalid Faisal. Nel corso della visita Dagalo ha confermato che Khartum resterà nella colazione a guida saudita nello Yemen. Nelle scorse settimane Riad ha depositato nella Banca centrale sudanese 250 milioni di dollari al fine di “rafforzare la posizione finanziaria del Sudan, alleviare la pressione sulla valuta locale e assicurare una maggiore stabilità nei tassi di cambio”, secondo quanto si legge in un comunicato del ministero delle Finanze saudita. Il mese scorso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti avevano già annunciato stanziamenti complessivi per 3 miliardi di dollari in favore del Sudan, tra cui un deposito diretto nella Banca centrale di Khartum, mentre i fondi restanti dovrebbero essere trasferiti sotto forma di aiuti alimentari e medicinali e prodotti petroliferi. Secondo diversi osservatori, Riad avrebbe orchestrato il rovesciamento del presidente sudanese Omar al Bashir, destituito lo scorso 11 aprile dai vertici militari dopo 30 anni al potere, sostituendo di fatto il Qatar nel ruolo di sponsor internazionale del Sudan. Secondo quanto si legge in un’analisi pubblicata di recente dal quotidiano emiratino “The National”, il Qatar ha infatti perso la sua influenza in Sudan dopo aver abbandonato Bashir al suo destino all'inizio di quest'anno e ora punta ad individuare un candidato civile in vista delle future elezioni previste al termine del periodo di transizione per tentare di ripristinare la sua influenza perduta. (segue) (Res)