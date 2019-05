Sudan-Arabia Saudita: opposizione incontra ambasciatore saudita, Riad sostenga “aspirazioni del popolo sudanese” (3)

- Secondo la stessa fonte, l’abbandono dell’antico alleato da parte di Doha è stato sancito dopo che Bashir – attualmente detenuto nel carcere di Kobar – ha visitato Doha a fine gennaio nella speranza di ottenere un sostegno finanziario per alleviare le condizioni economiche che hanno scatenato l’ondata di proteste nel paese, ricevendo in cambio solo un'offerta di asilo politico. L’episodio, sostengono fonti citate dal quotidiano emiratino, ha rappresentato uno shock per Bashir dopo anni di sostegno politico e finanziario da parte del Qatar, ad esempio con la firma del Documento di Doha nel 2011 per un accordo di pace in Darfur. Inoltre dal 2013, anno in cui sono scoppiate in Sudan le prime proteste contro il caro-vita in seguito alla rimozione delle sovvenzioni sul carburante, il Qatar ha depositato 1 miliardo di dollari nella Banca centrale del Sudan. Da ricordare, infine, che dopo il rovesciamento di Bashir il Consiglio militare di transizione lo ha sostituito il mese scorso con il generale Abdel Fattah al Burhan e ha nominato come suo vice Mohammed Hamdan Dagalo, meglio noto come Hemedti, già capo della potente milizia delle Forze di supporto rapido (Rsf): entrambi i generali sono entrambi di comprovata fedeltà all’Arabia Saudita, essendo stati impegnati attivamente nelle operazioni della coalizione guidata dai sauditi nello Yemen. E non è un caso se già il giorno dopo la loro nomina Riad (e l’alleato Abu Dhabi) si siano impegnata ad assistere il Sudan con aiuti umanitari, prodotti petroliferi, grano e medicinali, stanziando una somma di 3 miliardi di dollari. (Res)