Europee: Speranza (Articolo Uno), serve svolta coraggiosa per vera alternativa alla destra

- Il coordinatore nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, deputato di Liberi e uguali, analizza su Facebook l'esito delle elezioni europee. "La destra avanza in modo drammatico, in Italia più che in ogni altro grande paese europeo. Salvini e Meloni insieme sono al 40 per cento. Con questa dura realtà, e con le ragioni sociali e politiche che la hanno generata, bisogna fare i conti - sottolinea - La lista unitaria Pd-Pse ottiene un incoraggiante 22,7 per cento e supera il M5s, prosciugato dalla Lega. È solo un punto di partenza. È il primo mattone per la ricostruzione. Rivendico - rimarca - la scelta fatta da Articolo Uno di non frammentare la famiglia socialista, scelta che ha contribuito a fare della lista Pd-Pse la seconda forza politica del paese. Quello che c’è, però, ancora non basta. Va dato atto a Zingaretti di aver investito in un nuovo processo unitario e di aver avviato un primo cambiamento. Ora - conclude - serve una svolta coraggiosa, a partire dai temi economici e sociali, per costruire una vera alternativa alla destra". (Rin)