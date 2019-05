Giappone-Iran: ministero Esteri giapponese non conferma futura visita Abe a Tehran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi, a margine di una conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, che Washington non punta a innescare un “cambio di regime” in Iran. Trump, impegnato in un viaggio di Stato di quattro giorni in Giappone, ha anche affermato, a margine di un summit con il premier di quel paese, di essere aperto a un ruolo di mediazione da parte del paese. “Non cerchiamo un cambio di regime, ciò che vogliamo è che non ci siano armi atomiche”, ha spiegato Trump riferendosi al programma nucleare iraniano. Il presidente Usa si è anche detto convinto di poter “giungere a un accordo” con la Repubblica islamica. Le tensioni tra Washington e Tehran sono aumentate dopo il rafforzamento della presenza militare Usa nel Golfo, ma Trump ha escluso un conflitto armato, a meno di provocazioni da parte iraniana: “Nessuno vorrebbe vedere accadere una cosa così terribile”, ha detto il presidente. (segue) (Git)