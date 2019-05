Giappone-Iran: ministero Esteri giapponese non conferma futura visita Abe a Tehran (3)

- Il Giappone non si è proposto, né è stato inviato come mediatore delle gravi tensioni in atto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato a “Sputnik” una fonte del ministero degli Esteri giapponese, commentando recenti dichiarazioni di fonti vicine al primo ministro iracheno, secondo cui Qatar, Iraq, Giappone, Svizzera, Oman e Russia hanno assunto ruoli di mediazione tra Washington e Tehran. “Non è accaduto nulla di tutto questo”, ha commentato la fonte citata da Sputnik, precisando al contempo che Tokyo conferma il proprio impegno a tentare di preservare l’accordo sul nucleare iraniano del 2015. “Il Giappone condivide con la comunità internazionale l’obiettivo di prevenire lo sviluppo nucleare iraniano, e continua ad esercitare il proprio ruolo per una soluzione attraverso il dialogo, ricorrendo alla sua tradizionale relazione amichevole con l’Iran”, ha dichiarato la fonte del ministero degli Esteri giapponese. (segue) (Git)