Giappone-Iran: ministero Esteri giapponese non conferma futura visita Abe a Tehran (4)

- La scorsa settimana il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha visitato Tokyo per colloqui con il suo omologo giapponese, Taro Kono, e con il premier Shinzo Abe. Zarif ha dichiarato in tale occasione che il suo paese non è interessato a negoziare con gli Stati Uniti un nuovo accordo sul nucleare di Tehran, dopo che Washington ha deciso l’abbandono dell’intesa multilaterale raggiunta nel 2015, e il ripristino del regime sanzionatorio a Tehran. Intervistato dalla stampa giapponese Zarif ha dichiarato che “non esiste alcuna possibilità di negoziato”. Il ministro ha sottolineato che sino allo scorso aprile, Tehran ha tentato di dialogare per ottenere lo scambio di cittadini iraniani detenuti negli Usa, in Germania e in Australia sulla base di accuse “fasulle” in cambio della liberazione di cittadini internazionali detenuti in Iran. Tale accordo non è più possibile, ha puntualizzato Zarif, perché gli Usa hanno posto “precondizioni”. “(Gli Stati Uniti) non sono nella posizione di imporre precondizioni all’Iran”, ha dichiarato il ministro iraniano. (segue) (Git)