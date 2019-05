Venezuela: Guaidò, incontro con delegazione Maduro ad Oslo "non è negoziato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana Guaidò aveva reso noto l'invio di una delegazione nella capitale scandinava "per esplorare una possibile uscita negoziata dalla dittatura e da questa grave crisi". L'autoproclamato presidente ad interim del paese mostra di non ignorare le preoccupazioni di parte del suo seguito, scettico nei confronti dell'apertura di un nuovo dialogo con Maduro interpretato come un assist alla politica dilatoria di Caracas. Il mandato della delegazione in viaggio per Oslo è "chiaro": verificare l'effettiva disponibilità degli uomini di Maduro, un dato che si capirà "in poco tempo", ha detto Guaidò. "La strategia è chiara: la comunità internazionale sta con noi. L'invito della Norvegia si unisce alle iniziative del Gruppo di Contatto, del Gruppo di Lima, Stati Uniti, Canada, Israele, Giappone, Corea del Sud... non dipendiamo, neanche per un secondo, dalla buona fede di un dittatore", ha aggiunto. (segue) (Brb)