Europee: Borghi, se Europa vorrà andare avanti su strada sbagliata diremo no

- La Lega "entra nel nuovo parlamento europeo come primo partito: se l'Europa vuole andare avanti con la strada sbagliata che ha intrapreso fino adesso noi abbiamo un forte mandato dai cittadini italiani a dire di no". Lo ha detto il presidente della commissione bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, commentando il risultato elettorale del Carroccio dalle sede milanese di via Bellerio. "Ci sono partiti con forte connotazione di cambiamento in Italia, in Francia e in Gran Bretagna, forze nettamente contrarie all'attuale establishment", ha rilevato Borghi. (Rem)