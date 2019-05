Europee: affluenza in Lombardia al 64 per cento, in calo rispetto al 2014

- In Lombardia cala l’affluenza alle urne per le elezioni europee rispetto al 2014, ma resta comunque più alta della media nazionale (56,09 per cento). A recarsi ai seggi è stato il 64,1 per cento dei lombardi, contro il 66,43 di cinque anni fa. L’affluenza più alta, del 71,4 per cento, si è registrata nelle province di Bergamo e di Brescia. In provincia di Milano si è recato alle urne il 61,18 per cento degli aventi diritto, contro il 63,75 del 2014. Dato più basso nel comune di Milano, dove ha votato il 58,7 per cento dei cittadini, contro il 60 di cinque anni fa. Affluenza più alta per le amministrative: in Lombardia a questo turno ha votato il 68,91 per cento degli aventi diritto. (Rem)