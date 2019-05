Cina: entrate imprese industriali diminuite del 3,4 per cento nel primo quadrimestre

- I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono diminuiti del 3,4 per cento su base annua nel periodo gennaio-aprile, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). I profitti combinati di imprese industriali con un fatturato annuo di oltre 20 milioni di yuan (circa 2,9 milioni di dollari statunitensi) si sono attestati a 1.810 miliardi di yuan (262 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi del 2019. I ricavi operativi delle principali imprese industriali hanno raggiunto 32.840 miliardi di yuan (4.758 miliardi di dollari), in crescita del 5,1 per cento su base annua, evidenziano i dati Nbs. Zhu Hong, uno statista della Nbs, ha attribuito il calo dei profitti all'aliquota più bassa dell'Iva, che è stata implementata il primo aprile, determinando un aumento della domanda di prodotti industriali nel mese di marzo. (segue) (Cip)