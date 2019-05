Cina: entrate imprese industriali diminuite del 3,4 per cento nel primo quadrimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei quattro mesi del 2019, i profitti delle imprese industriali statali sono diminuiti del 9,7 per cento su base annua, mentre i profitti delle imprese private sono aumentati del 4,1 per cento. Le aziende nel settore minerario e manifatturiero hanno registrato un calo dei profitti rispettivamente dello 0,7 e del 4,7 per cento. Tra i 41 sottosettori, 27 hanno visto profitti più elevati e 14 hanno registrato guadagni inferiori. Nel medesimo periodo, i principali produttori di attrezzature per scopi speciali hanno registrato una crescita del profitto del 17,9 per cento, mentre i profitti dei produttori di macchine elettriche e dispositivi sono aumentati del 14,5 per cento. (segue) (Cip)