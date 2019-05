Cina: entrate imprese industriali diminuite del 3,4 per cento nel primo quadrimestre (3)

- I dati diffusi oggi hanno anche mostrato progressi nell'offerta del paese per contribuire a ridurre la leva delle imprese attraverso la riforma strutturale dal lato dell'offerta. "Il rapporto tra attività e passività delle principali imprese industriali ha continuato a diminuire", ha detto Zhu. Il rapporto si è attestato al 56,8 per cento alla fine di aprile, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. "Per le società industriali di proprietà statale, il rapporto è sceso di 1,1 punti percentuali al 58,4 per cento", secondo Zhu. Le autorità cinesi si sono impegnate a mantenere una riforma strutturale dal lato dell'offerta e hanno implementato una serie di misure per tagliare le tasse e le tasse per le imprese, in risposta all'aumento delle pressioni al ribasso nell'economia. (Cip)