Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, lunedì 27 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il vortice mediterraneo tende a risalire lentamente verso Nord e pilota un fronte perturbato anche sulle nostre regioni. Nuvolosità diffusa su tutti i settori con tendenza a qualche pioggerella specie su basso Piemonte e Liguria interna; più asciutto altrove. Temperature in calo nei valori massimi, generalmente non superiori ai 20°C. Ventilazione di tramontana sulla Liguria, a tratti tesa tra savonese e genovese, mare mosso o molto mosso al largo. (Rpi)