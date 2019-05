Romania: Corte suprema, oggi sentenza definitiva su leader Psd Dragnea

- La Corte suprema della Romania pronuncerà oggi la sentenza sul caso che vede accusato il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Liviu Dragnea, di assunzioni fittizie alla direzione per la Tutela dell'infanzia della provincia di Teleorman. Dragnea è stato già condannato in primo grado, da un collegio da tre giudici, a tre anni e sei mesi di reclusione per istigazione all'abuso d'ufficio. Lo scorso 15 aprile, nell'ultima apparizione davanti ai giudici, Dragnea si è dichiarato innocente. Gli avvocati delle persone accusate hanno chiesto il rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa ad una contestazione inoltrata dal deputato socialdemocratico Florin Iordache sull'illegalilta della costituzione dei collegi di tre giudici alla Corte suprema. La Corte costituzionale ha rimandato la decisione al 5 giugno. La contestazione era stata inoltrata da Iordache nel periodo in cui Dragnea gli aveva delegato le attribuzioni direttive alla Camera dei deputati, azione contestata, sempre presso la Corte costituzionale dall'opposizione liberale, e bocciata però dalla Corte. (Rob)