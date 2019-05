Imprese: Borghi, Francia ha ancora 15 per cento Renault, terremo d'occhio

- "Rilevo che in quello che dovrebbe essere un affare tra privati in cui gli stati, noi compresi, non dovrebbero mettere becco, fatto salvo l'interesse nazionale, lo stato francese ha ancora il 15 per cento di Renault, quindi teniamo d'occhio". Lo ha detto il presidente della Commissione bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, dalla sede del Carroccio di Milano in Via Bellerio. "Già con i cantieri Stx - ha proseguito Borghi - Macron non si è fatto problemi a un utilizzo spregiudicato dello stato quindi staremo attenti che un patrimonio della storia d'Italia sia valorizzato. Se sarà così non ci saranno problemi, altrimenti pareggeremo". (Rem)