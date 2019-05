Medio Oriente: Qatar, invitati da Riad a riunione del 30 maggio su tensioni regionali

- Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto un invito dall'Arabia Saudita per partecipare alle riunioni di emergenza previste il 30 maggio a Mecca sull'aumento delle tensioni regionali. L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, "ha ricevuto un messaggio scritto" che invita il governo del Qatar a partecipare a queste discussioni, ha riferito il servizio stampa dell'esecutivo. L'invito è stato consegnato al ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdelrahman al Thani, in un incontro con il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Abdullatif al Zayani. Lo scorso 18 maggio l'Arabia Saudita ha invitato alla riunione i vertici del Ccg e della Lega araba in seguito al sabotaggio, in circostanze non ancora chiare, di navi nel Golfo e di attacchi con droni contro stazioni di pompaggio nel regno. Si teme che gli attacchi alle stazioni di pompaggio siano stati effettuati dai ribelli yemeniti Houthi su indicazione dell'Iran. Dal 5 giugno del 2017 il Qatar è oggetto di un boicottaggio diplomatico ed economico da parte di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Bahrein. (Res)