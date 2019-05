Europee: centrodestra supera centrosinistra a Bergamo, Cremona e Pavia

- In Lombardia sono tre i capoluoghi di provincia in cui si è votato per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali: Bergamo, Cremona e Pavia. Tutti e tre con sindaci uscenti di centrosinistra. Lo scrutinio delle amministrative inizierà alle 14, ma dai risultati alle Europee sembra che il centrodestra abbia nettamente superato il centrosinistra. Solo a Bergamo il Pd è primo partito, con il 32,64 per cento dei consensi, di poco superiore al 32,41 della Lega. Seguono Forza Italia (8,45), Movimento 5 Stelle (6,8), Fratelli d’Italia (6,63), +Europa-Italia in Comune-PDE Italia (5,15) ed Europa Verde (3,17). Il centrodestra, dunque, nel suo complesso supera il centrosinistra. Nel comune lombardo tenta la riconferma il sindaco uscente ed ex candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, Giorgio Gori. Il centrodestra, che corre unito, ha presentato un candidato leghista, l'ex presidente del Copasir Giacomo Stucchi. A Cremona il sindaco uscente, Gianluca Galimberti, rischia di non arrivare nemmeno al ballottaggio. Se i risultati delle Europee fossero confermati da quelli delle Amministrative il candidato del centrodestra, Carlo Malvezzi, potrebbe venire eletto al primo turno. Nelle votazioni per le Europee a Cremona, infatti, la Lega è risultato primo partito, con il 35,7 per cento dei voti, Forza Italia ha preso il 9,56 per cento e Fratelli d’Italia il 6,95. Il Partito democratico è il secondo partito, con il 27,39 dei consensi. Il Movimento 5 Stelle è stato votato dal 9,26 per cento dei votanti. Lega primo partito alle Europee anche a Pavia con il 34,99 per cento delle preferenze. Seguono Partito democratico (29,49), Forza Italia (10,81), Movimento 5 Stelle (7,2), Fratelli d’Italia (5,36) e +Europa-Italia in Comune-PDE Italia (4,92).(Rem)