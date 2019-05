Cina: la medicina tradizionale punta a espandersi nel mercato internazionale

- La 72ma Assemblea mondiale della sanità, l'organo legislativo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la cui sessione annuale si è chiusa ieri a Ginevra, in Svizzera, ha esaminato e approvato l'undicesima Classificazione internazionale delle malattie (Icd-11), includendo, per la prima volta, la medicina tradizionale cinese (Tcm). Lo riferisce la stampa cinese. "Questo è significativo per l'internazionalizzazione del settore Tcm in quanto aiuterà la Cina a stabilire una rete di statistiche sulla sanità Tcm legate agli standard internazionali", ha dichiarato al "Global Times" Liu Baoyan, presidente dell'Associazione cinese di agopuntura-moxibustione. Secondo Liu, questo passaggio favorirà anche l'integrazione della Tcm con i sistemi medici e sanitari dei paesi di tutto il mondo. (segue) (Cip)