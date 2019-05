Cina: la medicina tradizionale punta a espandersi nel mercato internazionale (2)

- Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua", la Tcm è utilizzata in 183 paesi e regioni e Pechino ha firmato accordi di cooperazione nel settore con oltre 40 governi, regioni e organizzazioni straniere tra cui Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Italia. Inoltre, in paesi e regioni lungo le rotte della Via della seta sono stati istituiti diversi centri di medicina tradizionale cinese. Paesi come Singapore e la Thailandia hanno parzialmente o totalmente legalizzato alcune pratiche Tcm. La Cina ha stabilito meccanismi intergovernativi con la Corea del Sud, Singapore e la Malesia. L'industria ha raccolto oltre 860 miliardi di yuan (130 miliardi di dollari) nel 2016, e cresce del 20 per cento all'anno, secondo dati dell'Amministrazione statale della medicina tradizionale cinese della Cina. (segue) (Cip)