Cina: la medicina tradizionale punta a espandersi nel mercato internazionale (3)

- La decisione dell'agenzia delle Nazioni Unite per la salute, tuttavia, non è stata universalmente accolta. Alcuni scienziati stranieri hanno messo in dubbio la sicurezza dei farmaci a base di erbe cinesi e l'assenza di studi sulla loro efficacia basati su esperimenti in doppio cieco. Anche i sostenitori dei diritti degli animali hanno avvertito che la decisione metterebbe in pericolo animali come la tigre, il pangolino, l'orso e il rinoceronte, i cui organi vengono utilizzati per alcune terapie Tcm. Persino in Cina i critici temono reazioni avverse ai farmaci (il caso più noto è quello delle iniezioni di Houttuynia, la pianta camaleonte, che hanno ucciso almeno 44 persone). "Esistono problemi nello sviluppo dell'industria Tcm", ha ammesso parlando col "Global Times" Zhou Lihua, un esperto del centro di ricerca sull'Aids presso l'Università di Henan della medicina tradizionale cinese. "Tuttavia, la Tcm si basa su più di 2.500 anni di pratica medica cinese e ha dimostrato di essere efficace", ha aggiunto. (Cip)