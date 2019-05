Difesa: in Russia possibile irrigidimento regole leva militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo propone emendamenti alla legge sul servizio militare relative alla procedura per la visita medica. Lo riferisce il quotidiano russo "Izvestija". Se gli emendamenti saranno adottati, l'ufficio militare di registrazione e arruolamento riceverà il diritto, in caso di dubbio, di inviare un potenziale candidato alla visita medica. I medici saranno in grado di ricontrollare due volte - durante le campagne di reclutamento di primavera e autunno - la salute delle reclute, mettendo in discussione le conclusioni dei medici civili. Le modifiche normative sono volte a contrastare i casi di esenzione dal servizio militare ottenuta attraverso certificazioni false di non idoneità. In un recente discorso, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la coscrizione obbligatoria potrebbe essere abolita, data la crescente complessità delle attrezzature militari e dei compiti che devono affrontare le truppe, che richiedono una professionalizzazione dell'esercito.(Rum)