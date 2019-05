Ue-Kazakhstan: Tusk il 31 maggio in visita a Nur-Sultan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, visiterà il Kazakhstan il 31 maggio. Come riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, durante la sua visita Tusk incontrerà il primo presidente del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev e il capo dello Stato in carica Kassym-Jomart Tokayev. I colloqui verteranno sulla cooperazione regionale e bilaterale, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la gestione delle frontiere, nonché la sicurezza regionale. Il presidente Tusk viaggerà anche in altri paesi dell'Asia Centrale, il Tagikistan e l'Uzbekistan, dove incontrerà rispettivamente i presidenti Emomali Rahmon e Shavkat Mirziyoyev. Il viaggio del presidente Tusk è un'ulteriore espressione dell'impegno dell'Ue a rafforzare i partenariati con la regione e i singoli paesi. (Res)