Libia: Unsmil deplora i recenti attacchi e il rapimento di un membro del Consiglio di Stato

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso "profonda preoccupazione" per i recenti attacchi a Tripoli e per il rapimento del membro dell’Alto Consiglio di Stato, Mohamed Abu Gomaa, avvenuto giovedì scorso dal quartiere di Qasr bin Ghashir a Tripoli. In una dichiarazione ufficiale, l'Unsmil ha dichiarato di essere "profondamente preoccupata per una serie di gravi incidenti che si sono verificati negli ultimi giorni a Tripoli e nei suoi dintorni". "Unsmil è anche preoccupata per il bombardamento aereo dell’hotel Rixos a Tripoli, una struttura civile situata in un'area ad alta densità abitativa che è stata utilizzata dai membri della Camera dei rappresentanti (di Tripoli) per le riunioni", ha aggiunto.(Lit)