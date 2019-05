Libia: Williams (Unsmil) preoccupata per la situazione dei diritti umani nelle prigioni del Gna a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicerappresentante speciale per gli affari politici della missione Onu in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, ha espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani nelle carceri del governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj, indicando che queste carceri "richiedono un'azione immediata". Le dichiarazioni sono state fatte durante un incontro tra la Williams e il ministro della Giustizia del Gna, Mohamed Lamloum, a Tripoli, domenica. Williams "ha dichiarato il sostegno delle Nazioni Unite per migliorare le capacità di polizia giudiziaria", si legge sul profilo Twitter della missione Unsmil.(Lit)