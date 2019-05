Europee: in Lombardia Lega supera il 43 per cento

- La Lega in Lombardia vola e supera il 43 per cento dei voti: quando mancano da scrutinare 10 sezioni (su 9.239), il Carroccio è primo partito, con il 43,38 per cento delle preferenze. Seguono il Partito democratico al 23,08, il Movimento 5 Stelle al 9,34, Forza Italia all'8,86 e Fratelli d’Italia al 5,53. Per quanto riguarda i candidati, il primo è Matteo Salvini, capolista della Lega nella circoscrizione di Nord Ovest: in Lombardia il ministro dell'Interno ha raccolto oltre 500mila preferenze. Bene anche l'ex sindaco di Milano e capolista per il Pd-Siamo Europei, Giuliano Pisapia, che in Lombardia supera le 205mila preferenze. Lo segue l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, votato da oltre 86mila elettori. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito in cui il capolista non sia il più votato: Mariangela Danzì in Lombardia non raggiunge le 10mila preferenze, contro le oltre 13.500 dell'europarlamentare uscente Eleonora Evi. Silvio Berlusconi stacca tutti gli altri candidati azzurri e nella sua regione viene scelto da quasi 130mila elettori. Tra i big schierati nella circoscrizione di Nord Ovest anche la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che in Lombardia guadagna oltre 60mila preferenze.(Rem)