Europee: in Polonia vince il PiS, all'Europarlamento candidati di soli tre partiti

- Sono state scrutinate il 99,25 percento delle schede e indicano un verdetto netto: la vittoria del partito Diritto e giustizia (PiS), la forza politica di governo, che ha ottenuto il 45,57 per cento dei consensi. La rincorsa della Koalicja Europeiska, lo schieramento di opposizione, si è fermata al 38,29 per cento. Dietro di loro il nuovo partito Wiosna di Robert Biedron con il 6,04 per cento, Konfederacja (raggruppamento di partiti di destra) con 4,55 per cento, Kukiz' 15 con il 3,70 per cento e Sinistra con 1,24 per cento. Se questi risultati dovessero essere confermati solo PiS, Koalicja Europeiska e Wiosna invieranno dei loro rappresentanti al Parlamento europeo. L'affluenza è stata del 45,42 per cento.(Vap)