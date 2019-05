Europee: premier croato Plenkovic insoddisfatto, l'Hdz alla pari con i socialdemocratici

- L'Unione democratica croata (Hdz, coalizione dei popolari) ha ottenuto quattro seggi alle elezioni parlamentari europee svoltesi ieri. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", si tratta di un risultato inferiore alle aspettative, visto che il premier e leader dei democratici croati Andrej Plenkovic aveva annunciato che il suo schieramento avrebbe ottenuto "cinque o persino sei" mandati. Quattro seggi sono lo stesso numero che, a sorpresa, ha ottenuto il Partito socialdemocratico (Sdp) di Davor Bernadic, ha portato Plenkovic a dichiarare la propria insoddisfazione durante la conferenza stampa di ieri sera. Plenkovic ha detto che "seguiranno analisi di quanto fatto, al fine di capire cosa avremmo potuto fare diversamente per ottenere un risultato diverso". Il premier ha inoltre affermato di essere "soddisfatto dall'affluenza, di fatto pari al 30 per cento, il che significa che gli elettori si identificano con questioni europee e che queste consultazioni stanno diventando importanti". Plenkovic ha precisato che "la cosa importante è che l'Hdz ha partecipato questa volta in modo autonomo e questo è un risultato tutto nostro". (segue) (Zac)