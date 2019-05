Europee: premier croato Plenkovic insoddisfatto, l'Hdz alla pari con i socialdemocratici (2)

- Oltre all'Hdz e all'Sdp, altri quattro partecipanti alle consultazioni entreranno, con un seggio per ciascuno, nel Parlamento europeo. Si tratta dei Croati sovrani, la Barriera umana, la Coalizione di Amsterdam e il candidato Mislav Kolakusic. Salvo modifiche nelle ultime ore dello spoglio, entrerà per la seconda volta nel parlamento anche Zeljana Zovko, cittadina bosniaca croata candidata alla lista dell'Hdz. Il presidente dell'Sdp Davor Bernardic ha festeggiato ieri sera nella sede del proprio partito a Zagabria assieme ai quattro candidati social-democratici che entreranno nel parlamento. Bernardic ha detto che "quello che abbiamo fatto con queste elezioni rappresenta il preannuncio dei cambiamenti tanto necessari in Croazia". (Zac)